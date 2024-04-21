تسريبات تكشف السعر المتوقع أن يُطرح به هاتف "جوجل بيكسل 8 إيه"

وأظهر التسريب أن أحد متاجر التجزئة الكندية، كشف أن الهاتف سيكلف ما بين 507 إلى 574 دولارًا أمريكيًّا، اعتمادًا على سعة التخزين الداخلية إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت على التوالي؛ وهو ما يجعله أغلى قليلًا من الإصدار السابق "بيكسل 7 إيه"، ولكنه لا يزال ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.