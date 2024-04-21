تسريبات تكشف السعر المتوقع أن يُطرح به هاتف "جوجل بيكسل 8 إيه"

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، عن السعر المتوقع أن يُطرح به هاتفها الجديد المرتقب "بيكسل 8 إيه"، والذي تشير المصادر إلى أنه سيكون أغلى من الإصدار السابق "بيكسل 7 إيه".
وأظهر التسريب أن أحد متاجر التجزئة الكندية، كشف أن الهاتف سيكلف ما بين 507 إلى 574 دولارًا أمريكيًّا، اعتمادًا على سعة التخزين الداخلية إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت على التوالي؛ وهو ما يجعله أغلى قليلًا من الإصدار السابق "بيكسل 7 إيه"، ولكنه لا يزال ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.
وتشير المصادر إلى أن الهاتف سيكون مدعومًا بتقنية "جوجل فاي وايرلس" في الولايات المتحدة، والمتوقع أن يتم الكشف عنها رسميًّا في مؤتمر مطوري جوجل.
وذكرت المصادر أن هذه التقنية تجريبية حتى الآن، وقد يتم اعتمادها في أكثر من دولة حول العالم.