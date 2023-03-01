منصة "تويتر" تعود إلى العمل بعد عطل أثّر على آلاف المستخدمين اليوم

بدأت منصة "تويتر" تعود إلى العمل بشكل طبيعي مجددًا، وذلك بعد تعرضها لعطل أثّر على آلاف المستخدمين في مواقع عدة اليوم.
وأفاد موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، أن أكثر من 4500 مستخدم في الولايات المتحدة أبلغوا عن مشكلات في الوصول إلى موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وأظهرت صفحة حالة منصة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل.
وكان "تويتر"، الذي استحوذ عليه الملياردير إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، قد تعرّض لعطل كبير في ديسمبر، مما ترك عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على الولوج إلى المنصة أو استخدام خدماتها الأساسية لعدة ساعات قبل عودة الخدمات مرة أخرى.