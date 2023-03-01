منصة "تويتر" تعود إلى العمل بعد عطل أثّر على آلاف المستخدمين اليوم

وكان "تويتر"، الذي استحوذ عليه الملياردير إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، قد تعرّض لعطل كبير في ديسمبر، مما ترك عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على الولوج إلى المنصة أو استخدام خدماتها الأساسية لعدة ساعات قبل عودة الخدمات مرة أخرى.