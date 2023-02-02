"فيسبوك" يصل لرقم قياسي عالمي جديد.. يقترب من ثلث سكان كوكب الأرض

كشفت شركة "ميتا" أن منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصلت إلى رقم قياسي عالمي جديد، جعلها تقترب بصورة كبيرة من وصول مستخدميها إلى ثلث سكان كوكب الأرض.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن إحصائيات فيسبوك في الربع الرابع لعام 2022، تُظهر أن عدد مستخدميها وصل لأول مرة إلى 2 مليار مستخدم نشط يوميًّا.
وتمكنت فيسبوك من إضافة 16 مليون مستخدم نشط يوميًّا في الربع الرابع من العام الأخير.
وتُعد هذه ثاني منصة لشركة "ميتا" تصل إلى عتبة 2 مليار مستخدم نشط يوميًّا، بعد منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"؛ إلا أن الإحصائيات كشفت أن فيسبوك هي أكبر مصدر لإيرادات المنصة من الإعلانات.
ولكن رغم هذا النمو في المستخدمين، تراجعت إيرادات ميتا خلال العام الماضي؛ حيث سجلت إيراداتها في الربع الأخير 32.2 مليار دولار بتراجع بنسبة 4% عن العام السابق.