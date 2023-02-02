"فيسبوك" يصل لرقم قياسي عالمي جديد.. يقترب من ثلث سكان كوكب الأرض

وتُعد هذه ثاني منصة لشركة "ميتا" تصل إلى عتبة 2 مليار مستخدم نشط يوميًّا، بعد منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"؛ إلا أن الإحصائيات كشفت أن فيسبوك هي أكبر مصدر لإيرادات المنصة من الإعلانات.