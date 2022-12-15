بسبب خوف "ماسك" على سلامته الشخصية.. "تويتر" تطلق سياسة جديدة لمشاركة مواقع الآخرين

كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر"، عن سياسة جديدة لمشاركة المواقع الخاصة بالمشاهير والطائرات، بعد مخاوف أبداها مالك المنصة إيلون ماسك على سلامته الشخصية.
وأوضحت تويتر أن سياسة مشاركة المواقع الجديدة، ستضمن حرية التعبير وألا تكون خطرًا مباشرًا على السلامة الشخصية.
ويأتي هذا القرار، بعد تعليق "ماسك" حساب "إيلونجيت" الذي يتتبع خط سير طائرته الخاصة، والذي ادعى أنه يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامته الشخصية.
وتتضمن السياسات الجديدة؛ أن مشاركة الموقع المباشر لشخص آخر، محظورة الآن؛ ما لم تكن مرتبطة بـ"مشاركة عامة أو حدث"، مثل حفلة موسيقية أو حدث سياسي.
وتوضّح السياسات: "عندما يشارك شخص ما الموقع المباشر لفرد ما على تويتر، فهناك خطر متزايد حول التعرض للأذى الجسدي".
وأضافت قائلة: "من الآن فصاعدًا، سنزيل التغريدات التي تشارك هذه المعلومات، وسيتم تعليق الحسابات المخصصة لمشاركة الموقع المباشر لشخص آخر".
ومع ذلك، يُسمح بمعلومات الموقع التاريخية، طالما "انقضت فترة زمنية معقولة؛ بحيث لم يعد الفرد معرّضًا لخطر الأذى الجسدي".