"جوجل كروم" تقدم ميزة "الحماية المحسنة" بالذكاء الاصطناعي.. ما أبرز التغييرات؟

ولم توضح "جوجل" في بيانها ما هي أبرز التغييرات التي ستطرأ على خدمة "الحماية المحسنة"، ولكن مصادر قالت إن إضافة الذكاء الاصطناعي سيضمن "تصفحًا آمنًا" مدعومًا بخوارزميات من الذكاء الاصطناعي.