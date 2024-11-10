"جوجل كروم" تقدم ميزة "الحماية المحسنة" بالذكاء الاصطناعي.. ما أبرز التغييرات؟

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، أن متصفحها "كروم" قام بإضافة تقنيات "الذكاء الاصطناعي" إلى "ميزة "الحماية المحسنة" عبر متصفحها للإنترنت.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن التحديث الجديد المتضمن هذه المزايا سيصل إلى كافة مستخدمي "جوجل كروم" قريبًا.
ولم توضح "جوجل" في بيانها ما هي أبرز التغييرات التي ستطرأ على خدمة "الحماية المحسنة"، ولكن مصادر قالت إن إضافة الذكاء الاصطناعي سيضمن "تصفحًا آمنًا" مدعومًا بخوارزميات من الذكاء الاصطناعي.
وسيوفر الذكاء الاصطناعي لهذه الميزة حاليًا، حمايةً في الوقت الفعلي ضد المواقع والتنزيلات والإضافات الخطيرة، والتي سيشار لها باسم "الحماية الاستباقية" المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وستسمح "جوجل" باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المواقع الضارة المحتملة وتحذير المستخدمين منها؛ حتى تلك التي لم تحددها جوجل سابقًا.
وعند تشغيل الحماية المحسنة، يقوم "كروم" بإجراء عمليات مسح أعمق على التنزيلات ويحسن الحماية عبر جميع خدمات "جوجل" الخاصة بك عند تسجيل الدخول.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن "الحماية المحسنة" ليست الميزة الوحيدة التي ستحصل على خدمات الذكاء الاصطناعي؛ حيث ستوفره الشركة لكل من "محرك البحث" و"التحقق من الاقتراحات" و"علامات التبويب"، وستساعد الأخيرة على تنظيم علامات التبويب الخاصة بك تلقائيًّا للحفاظ عليها مرتّبة بشكل أفضل وأسهل بالنسبة لكل مستخدم.