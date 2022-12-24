"بأوامر من ماسك".. تويتر يخفي خاصية هامة للبحث

أخفت شبكة تويتر ميزة كانت تظهر وسائل الاتصال المباشرة لمنع الانتحار للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى معين، بحسب ما قال شخصان مطلعان لوكالة "رويترز"، مشيرين إلى أن إيلون ماسك هو ما أمر بذلك.
وكانت تظهر للمستخدمين خاصية "توجد مساعدة" أو " ThereIsHelp#" في الجزء العلوي لعمليات البحث والتي تربط المستخدم بمنظمات في مجالات مختلفة: الصحة العقلية والإيدز واللقاحات، من بينها ما يخص كورونا، والاستغلال الجنسي للأطفال والعنف وحرية التعبير.
وقد يؤدي إلغاء هذه الخاصية إلى زيادة المخاوف بشأن "المستخدمين الضعفاء"، فيما يقول ماسك إن المشاهدات للمحتوى الضار تنخفض منذ توليه منصبه في أكتوبر، ودعم تصريحاته برسوم بيانية، بينما ترى جماعات حقوقية أن المحتوى الذي يضم إهانات عنصرية والحض على الكراهية في ارتفاع.
وحسب موقع قناة "الحرة"، لم تستجب تويتر لطلبات التعليق حول إلغاء هذه الخاصية.
وذكرت منظمة "إيدز المتحدة"، ومقرها واشنطن، ومجموعة "أي لو" التايلاندية الداعمة لحرية التعبير، أن اختفاء ميزة " ThereIsHelp#" كان مفاجأة لهما.
وتقول منظمة "إيدز المتحدة" إن صفحتها على الإنترنت كان يزورها حوالي 70 شخصًا على الأقل عبر خاصية تويتر، ولكنها خلال الأيام الماضية لم تستقطب أعدادًا كبيرة.
دامار جونيارتو، مدير تنفيذي في شبكة حرية التعبير بجنوب شرق آسيا، الشريكة في تويتر قال في تغريدة، الجمعة، إن التخلي عن هذه الخاصية يعد "تصرفًا غبيًا".
وقالت إيرلياني عبدالرحمن، والتي كانت عضوًا في مجموعة استشارية حول محتوى تويتر تم حلها مؤخرًا، لوكالة "رويترز" إن اختفاء هذه الخاصية "مقلق للغاية".
وأضافت أنه حتى لو تمت تعليقها بشكل مؤقت لحين العمل على بعض التحسينات، لا يجب إزالتها.
وكانت تويتر قد أطلقت خاصية الترويج لربط مستخدمين مع منظمات لمساعدتهم منذ حوالي خمسة أعوام، وكانت متاحة في حوالي 30 دولة.
وتعرض مالك الشركة، ماسك، لانتقادات مؤخرًا تخص حرية التعبير، بعد أن علّق عدد من الحسابات الخاصة بصحفيين في تويتر، بمزاعم حفاظًا على خصوصيته، ليتراجع بعدها عن القرار.