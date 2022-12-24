"بأوامر من ماسك".. تويتر يخفي خاصية هامة للبحث

وقد يؤدي إلغاء هذه الخاصية إلى زيادة المخاوف بشأن "المستخدمين الضعفاء"، فيما يقول ماسك إن المشاهدات للمحتوى الضار تنخفض منذ توليه منصبه في أكتوبر، ودعم تصريحاته برسوم بيانية، بينما ترى جماعات حقوقية أن المحتوى الذي يضم إهانات عنصرية والحض على الكراهية في ارتفاع.