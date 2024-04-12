تسريبات تكشف معلومات أكثر تفصيلًا عن معالجات "آبل" الجديدة

كشفت معلومات وتسريبات من داخل شركة "آبل" الأمريكية، عن معلومات أكثر تفصيلًا عن معالجات "آبل" الجديدة المرتقبة "إم 4".
وأوضح تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن معالجات "إم 4" ستأتي في 3 أنواع رئيسية، وستظهر في أجهزة "ماك" المرتقبة، وستدعم بصورة كبيرة تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
وتسعى "آبل" من خلال المعالجات الجديدة لمعالجة أزمة انخفاض مبيعات أجهزة ماك بنحو "27%" خلال السنة المالية الماضية.
وتقول المصادر: إن معالجات "إم 4" ستكون جزءًا من حملة أوسع "لنسج قدرات الذكاء الاصطناعي" في جميع منتجات "آبل".
ومن المتوقّع أن تصل أول أجهزة ماك المدعومة بهذه المعالجات في أواخر هذا العام، وستتبعها أجهزة أخرى في أوائل العام المقبل.
ويتوقّع أن تزود "آبل" أجهزة "ماك بوك برو" بشاشة 14 بوصة بهذا المعالج، بالإضافة إلى جهازَيْ "ماك بوك برو" بقياس 16 بوصة، و"ماك بوك ميني" في نهاية هذا العام.
أما في بداية عام 2025 المقبل، فيتوقّع أن تدعم "آبل" بهذا المعالج أجهزة "ماك بوك آير" بقياسَيْ 13 و15 بوصة، و"ماك ستوديو" في منتصف العام تقريبًا، علاوة على إصدار جديد من "ماك برو".
وكجزء من الترقيات، يقال: إن شركة آبل "تفكر" في السماح للأشخاص بمواصفات أجهزة كمبيوتر سطح المكتب المتطورة من أجهزة "ماك" مع ما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" بدلًا من الحدّ الأقصى الذي يصل إلى 192 جيجابايت.