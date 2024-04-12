تسريبات تكشف معلومات أكثر تفصيلًا عن معالجات "آبل" الجديدة

أما في بداية عام 2025 المقبل، فيتوقّع أن تدعم "آبل" بهذا المعالج أجهزة "ماك بوك آير" بقياسَيْ 13 و15 بوصة، و"ماك ستوديو" في منتصف العام تقريبًا، علاوة على إصدار جديد من "ماك برو".