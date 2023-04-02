"أندرويد" تطلق تطبيقًا تجريبيًّا يربط الهواتف بالحواسيب

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تطبيقًا تجريبيًّا جديدًا على نظام تشغيل "أندرويد"، يمكنه ربط الأجهزة والهواتف الذكية بالحواسيب العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".
ويعمل تطبيق "نيرباي شير" على ربط أي هاتف "أندرويد" بحواسيب شخصية أو مكتبية أو محمولة تعمل بنظام "ويندوز"، ضمن خطة "جوجل" لتحسين تكامل "أندرويد" مع "ويندوز"؛ بحسب ما أورده موقع "أندرويد" الرسمي.
ويحتاج التطبيق فقط جهاز كمبيوتر يعمل بإصدار "64 بت" من نظام "ويندوز 10" أو الإصدارات الأحدث.
ولتفعيل التطبيق، تحتاج لتشغيل "واي فاي" و"البلوتوث" بجهاز الكمبيوتر، واختيار مَن يمكنه رؤية جهازك وإرسال الملفات إليك، لدرء أي رسائل غير مرغوب فيها محتملة.
وضمن القائمة المنسدلة لإعداد رؤية الجهاز، يمكنك اختيار جعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك مرئيًّا للجميع، أو لجهات الاتصال الخاصة بك، أو للأجهزة الخاصة بك فقط، أو لأي شخص في الوقت الحالي.
وسيتمكن جهاز "أندرويد" بعدها من مشاركة الملفات مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك سواء كان التطبيق مفتوحًا أو يعمل فقط في الخلفية.
ولإرسال الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى هاتف أندرويد؛ ما عليك سوى سحبها أو إسقاطها في تطبيق "مشاركة قريبة"، أو انقر بزر الماوس الأيمن عليها واختر خيار "المشاركة القريبة".
فقط يجب عليك أن تحرص على أن يكون كلا الجهازين على بُعد 16 قدمًا من بعضهما.