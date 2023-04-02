"أندرويد" تطلق تطبيقًا تجريبيًّا يربط الهواتف بالحواسيب

وضمن القائمة المنسدلة لإعداد رؤية الجهاز، يمكنك اختيار جعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك مرئيًّا للجميع، أو لجهات الاتصال الخاصة بك، أو للأجهزة الخاصة بك فقط، أو لأي شخص في الوقت الحالي.