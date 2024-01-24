تسريبات تكشف الصورَ الأولى لهاتف "جوجل بيكسل 9 برو".. ما الجديد؟

ويظهر من الصور المسربة أن "جوجل" تستخدم إطارًا من الألمونيوم، وإن كانت مصادر ترجح أن تستخدم الشركة الأمريكية التيتانيوم، الذي استخدمته "آبل" مع هواتف "آيفون 15 برو"، واعتمدته "سامسونج" مع هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا".