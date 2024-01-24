تسريبات تكشف الصورَ الأولى لهاتف "جوجل بيكسل 9 برو".. ما الجديد؟

كشفت مصادرُ من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، اللقطات والصورَ الأولى المسربة لأيقونتها المرتقبة هاتف "بيكسل 9 برو".
وأظهرت الصورُ المسرّبة أنّ هاتف "بيكسل 9 برو" سيعتمد على شاشة أصغر مسطحة الجوانب، ونتوء كاميرا أصغر بصورة كبيرة، ولكن ستكون الحوافّ أكثرَ سمكًا قليلًا.
وسيأتي الجهاز بسمك "8.5" ملليمتر في قاعدته، فيما سيضيف نتوء الكاميرا ما يقرب من "50%"؛ حيث سيأتي بقياس "12" ملليمترًا.
وتشير اللقطات إلى أن شاشة "بيكسل 9 برو" ستكون بقياس "6.5" بوصة من نوع "أوليد"، وهي أصغر نسبيًّا من إصدار "بيكسل 8 برو"، الذي تأتي شاشته بقياس "6.7" بوصة.
ويبدو من اللقطات المسرّبة أنّ "جوجل" اعتمدت في هاتفها الجديد، جزيرة كاميرا أوسع من الأجيال الثلاثة الماضية؛ حيث ستأتي الكاميرات في جزيرة بيضاوية.
ويظهر من الصور المسربة أن "جوجل" تستخدم إطارًا من الألمونيوم، وإن كانت مصادر ترجح أن تستخدم الشركة الأمريكية التيتانيوم، الذي استخدمته "آبل" مع هواتف "آيفون 15 برو"، واعتمدته "سامسونج" مع هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا".