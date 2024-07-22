لن تحتاج إلى أرقام هواتف بعد الآن.. "واتساب" تنوي طرح طريقة تسجيل دخول جديدة كلياً لمنصتها

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" تعمل حالياً على طرح طريقة تسجيل دخول جديدة كلياً، لا تستوجب من المستخدمين أن تكون لديهم أرقام هواتف.
وأوضحت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، أن هذه الميزة ستتيح للمستخدمين إنشاء أسماء مستخدمين فريدة لحساباتهم بكلمات مرور، تسمح لهم بتسجيل الدخول، مثل تطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الميزة تتوافر حالياً على إصدار "واتساب ويب"، وتختبرها "واتساب" قبل تعميمها على الإصدار العام للتطبيق.
يأتي هذا في وقت تختبر فيه "واتساب" أيضا تقنية جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين أطلقت عليها اسم ميزة "فحص الأمان".
وستسمح الميزة الجديدة للمستخدم بعدم سماح بعض الأشخاص من أخذ لقطات شاشة لصور الملف الشخصي، وطرح مفاتيح المرور، والسماح للمستخدمين بالتحكم فيمن يستخدم الصورة الرمزية الخاصة بهم في الملصقات وغيرها، ومساعدة المستخدمين على مراجعة إعدادات الأمان الخاصة بهم وتحسينها بسرعة، مما يوفر طبقات إضافية من الحماية لحساباتهم، مع تبسيط عملية إدارة أمان الحساب.
سيتمكّن المستخدمون خلال هذه الميزة من الوصول إلى عديد من خيارات الأمان المهمة وتكوينها بسهولة من شاشة واحدة، وستمكنهم أيضاً من إعداد مفتاح مرور لفتح التطبيق أو تسجيل الدخول إلى "واتساب" باستخدام البيانات البيومترية (بصمة الأصابع أو العين) أو قفل الشاشة من مكانٍ واحدٍ، بينما هي الآن موزعة على عدة أماكن داخل الإعدادات.
من شأن الميزة الجديدة تلك أيضاً أن تسمح للمستخدمين بإضافة بريد إلكتروني إلى حساباتهم، مما يسهّل استرداد الحساب إذا كان المستخدم غير قادر على تلقي رموز التحقّق عبر الرسائل القصيرة.