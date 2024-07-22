لن تحتاج إلى أرقام هواتف بعد الآن.. "واتساب" تنوي طرح طريقة تسجيل دخول جديدة كلياً لمنصتها

سيتمكّن المستخدمون خلال هذه الميزة من الوصول إلى عديد من خيارات الأمان المهمة وتكوينها بسهولة من شاشة واحدة، وستمكنهم أيضاً من إعداد مفتاح مرور لفتح التطبيق أو تسجيل الدخول إلى "واتساب" باستخدام البيانات البيومترية (بصمة الأصابع أو العين) أو قفل الشاشة من مكانٍ واحدٍ، بينما هي الآن موزعة على عدة أماكن داخل الإعدادات.