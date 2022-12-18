"أبل" تُطلق نظاماً لتشفير النسخة الاحتياطية للبيانات على "آي كلاود"

ويعني هذا أن محتوى أي محادثات لا يمكن قراءته إلا على جهازَي طرفَي المحادثات، ولا يمكن لشركة أبل نفسها ولا شركات الاتصالات ولا حتى أجهزة الشرطة الوصول إلى محتوى المحادثة.