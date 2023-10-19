زوكربيرج يعلن عن ميزة جديدة ستصل إلى "واتساب" قريبًا.. "2×1"

وأشار زوكربيرج إلى أن كل من يمتلك حسابًا شخصيًّا على "واتساب" وحسابًا تجاريًّا، يمكنه أن يجمع بينهما في هاتف واحد ولن يحتاج إلى هاتفين ليتمكن من الوصول إليهما معًا.