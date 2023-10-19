زوكربيرج يعلن عن ميزة جديدة ستصل إلى "واتساب" قريبًا.. "2×1"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" الأمريكية، مارك زوكربيرج، عن أن ميزة جديدة ستصل إلى تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" قريبًا.
وأوضح زوكربيرج في منشور عبر منصة "فيسبوك"، أن "واتساب" سيسمح قريبًا بإضافة حسابين إلى جهاز واحد.
وأشار زوكربيرج إلى أن كل من يمتلك حسابًا شخصيًّا على "واتساب" وحسابًا تجاريًّا، يمكنه أن يجمع بينهما في هاتف واحد ولن يحتاج إلى هاتفين ليتمكن من الوصول إليهما معًا.
ووفقًا لما قاله زوكربيرج، سيسمح تطبيق "واتساب" قريبًا بإضافة حسابين إلى جهاز واحد، طالما كان لديك رقم هاتف ثانٍ أو هاتف يدعم شريحة "إي- سيم" أو هاتف مزدوج الشريحة.
ولن تحتاج حتى إلى تسجيل الخروج من أحد الحسابات لتتمكن من الوصول إلى الحساب الآخر، وللحصول على إمكانية الوصول المتزامن إلى حسابين، انتقل إلى صفحة إعدادات التطبيق وانقر على السهم الموجود بجوار اسمك للعثور على خيار "إضافة حساب".
ويتوفر كل حساب على إعدادات الخصوصية والإشعارات الخاصة به؛ لذا يمكنك اختيار تلقي التنبيهات من أحدهما دون الآخر، وهو ما يبدو مفيدًا بشكل لا يصدق إذا كنت في إجازة من عملك لفترة من الوقت.
وتتبع الميزة الجديدة تحديثًا تم إجراؤه في وقت سابق من هذا العام، والذي يمنحك القدرة على الوصول إلى حسابك على أجهزة متعددة.