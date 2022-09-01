رسمياً.. "تويتر" يختبر ميزة تعديل التغريدات

وفي وقتٍ لاحق من هذا الشهر، ستعمل المنصة على التوسع في الاختبار عبر إتاحة الوصول إلى ميزة تعديل التغريدات أمام مشتركي خدمة "تويتر بلو"، حيث سيتاح لهم الوصول قبل غيرهم إلى المزايا الجديدة التي يطرحها تويتر، وذلك ضمن اشتراكاتهم في الخدمة، ومساعدتهم في اختبارها قبل طرحها رسميًا في المنصة أمام جميع المغردين. وسيتوسع الاختيار في المستقبل ليشمل بلدانًا أخرى، في حين تراقب الشركة مدى تفاعل المغردين معها.