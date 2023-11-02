"ديزني" تعزز موقعها في عالم "الترفيه الرقمي" بصفقة استحواذ مليارية

قررت شركة "ديزني" الأمريكية تعزيز موقعها في عالم "الترفيه الرقمي" بإجرائها صفقة استحواذ بلغت قيمتها أكثر من 8.6 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت "ديزني" في بيان رسمي أنها استحوذت شركة "كومكاست" لتسيطر بشكل كامل على منصة "هولو" للترفيه الرقمي، حيث كانت تستحوذ "كومكاست" على نسبة 33% من أسهم "هولو" المتبقية وغير الخاضعة لسيطرة "ديزني".
وقالت ديزني في إعلانها: "إن الاستحواذ على حصة كومكاست في هولو، بالقيمة السوقية العادلة سيعزز أهداف ديزني للبث المباشر".
في وقت سابق من هذا العام، كشفت الشركة أنها ستطلق "تجربة تطبيق واحد" تجمع بين محتوى Disney + وHulu بحلول نهاية عام 2023.
وعلى الرغم من أنها لم تذكر صراحة في ذلك الوقت أن لديها خططًا لشراء "كومكاست"، إلا أنه كان دليلاً كبيرًا جدًا على أن عملية استحواذ Hulu الكاملة كانت في متناول اليد.
ولن يتم إيقاف تطبيق Hulu المستقل في أي وقت قريب، ولكن عروضه ستكون متاحة أيضًا على Disney + عند إطلاق التجربة الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، عندما أعلن عن تطبيق البث المدمج إنه "تقدم منطقي" لعروض الشركة المباشرة للمستهلك "التي ستوفر فرصًا أكبر للمعلنين، مع منح المشتركين في الحزمة إمكانية الوصول إلى محتوى أكثر قوة وانسيابية".