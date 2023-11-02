"ديزني" تعزز موقعها في عالم "الترفيه الرقمي" بصفقة استحواذ مليارية

وعلى الرغم من أنها لم تذكر صراحة في ذلك الوقت أن لديها خططًا لشراء "كومكاست"، إلا أنه كان دليلاً كبيرًا جدًا على أن عملية استحواذ Hulu الكاملة كانت في متناول اليد.