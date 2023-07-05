"واتساب" تُطلق تحديثاً يسمح بعدم فقدان جودة مقاطع الفيديو بعد إرسالها

كما أن "واتساب" سعت إلى هذه الخطوة لإبقاء مستخدميها لأطول فترة على المنصة، وعدم لجوئهم لتطبيقات خارجية لإرسال مقاطع الفيديو الخاصة بهم حتى لا يتم تقليل جودتها، وهو ما سيزيد من تنافسيتها كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو.