إيلون ماسك: سياسة جديدة للإشراف على المحتوى في تويتر

وخلال مؤتمر أُقيم في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، قال ماسك للصحافيين والمعلنين "إذا كان لدى شخص ما رسالة كراهية، فيجب ألاّ يحصل على مكبّر للصوت، يجب أن يكون في إمكانه رغم كل شيء قول ذلك من دون أن يفرض رأيه على الناس".