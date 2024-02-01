ارتفاع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم إلى 5 مليارات شخص

ارتفع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين إلى أكثر من 5 مليارات شخص؛ أي نحو 62.3% من سكان العالم.
وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشيال" المختصة بوسائل التواصل، واستند إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس"؛ أن عدد مستخدمي مواقع التواصل ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6%، متخطيًا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9%.
ووفق "سكاي نيوز عربية" سجل "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا" أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.19 مليار؛ فيما حل تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه ميتا أيضًا في المرتبة الثانية بـ1.65 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل "تيك توك" الذي بلغ عدد مستخدميه 1.56 مليار.
وحذّر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.
وكشفت الدراسة أن الكلمة الأكثر بحثًا على ويكيبيديا كانت "تشات جي بي تي"؛ مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.