ارتفاع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم إلى 5 مليارات شخص

وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشيال" المختصة بوسائل التواصل، واستند إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس"؛ أن عدد مستخدمي مواقع التواصل ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6%، متخطيًا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9%.