"جوجل" تطور برنامجها للدردشة باستخدام "الذكاء الاصطناعي التوليدي" لفهم الفيديوهات بصورة أكبر

ومن الممكن أيضاً أن يساعد "بارد" في الإجابة عن سؤال حول الأدوات المستخدمة في مقطع فيديو معين لمراجعات الطعام، ويمكنه إخبارك بأماكن وجود مطاعم معينة تمت مناقشتها في أحد المقاطع الأخرى.