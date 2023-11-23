"جوجل" تطور برنامجها للدردشة باستخدام "الذكاء الاصطناعي التوليدي" لفهم الفيديوهات بصورة أكبر

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية تطوير برنامجها للدردشة "بارد" المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لفهم مقاطع الفيديو على "يوتيوب" بصورة أكبر.
وأوضحت "جوجل" في بيانها الرسمي، أن تحديث "بارد" سيمكن المستخدم من إجراء محادثات أعمق وأكثر فائدة، حول مقاطع الفيديو التي يتصفحها المستخدم.
وعلى سبيل المثال، قالت جوجل إنه سيكون بإمكان المستخدم سؤال "بارد" عن عدد البيض الذي يتم استخدامه في مقطع فيديو لوصفة "كعكة زيت الزيتون" مثلاً.
ومن الممكن أيضاً أن يساعد "بارد" في الإجابة عن سؤال حول الأدوات المستخدمة في مقطع فيديو معين لمراجعات الطعام، ويمكنه إخبارك بأماكن وجود مطاعم معينة تمت مناقشتها في أحد المقاطع الأخرى.
وكانت "جوجل" منحت "بارد" القدرة على سحب البيانات من فيديوهات "يوتيوب" منذ سبتمبر الماضي في تحديث يدمج الدردشة في معظم منتجات "جوجل" الأخرى، لكن التحديث الأخير سيجعله أكثر فائدة للمستخدم.