"باي بال" تنضم إلى ركب شركات التقنية الأمريكية التي تعاني اقتصاديًّا

انضمت شركة "باي باي" المعنية بالتحويل النقدي الإلكتروني، إلى ركب شركات التقنية الأمريكية التي تعاني اقتصاديًّا بإعلانها تسريح عدد كبير من موظفيها.
وأوضحت "باي بال" -بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أنها ستقوم بتسريح 2000 موظف لديها؛ أي ما يوازي 7% من مجموع موظفيها.
وقال رئيس "باي بال" ومديرها التنفيذي دان شولمان: ستحدث عمليات التسريح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع تأثر بعض أجزاء الشركة أكثر من غيرها.
وتابع: "سوف نتعامل مع زملائنا المغادرين بأقصى درجات الاحترام والتعاطف، ونزودهم بحِزَم سخية، ونشارك في المشاورات عند الاقتضاء، وندعمهم في انتقالاتهم".
وتنضم الشركة إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا التي أعلنت عن تسريح العمال في الأشهر الأخيرة؛ ففي وقت سابق من يناير الماضي، كشفت جوجل عن خطط لتسريح 12000 موظف، أو حوالى 6% من قوتها العاملة العالمية، وقبل ذلك قالت مايكروسوفت إنها ستلغي 10000 وظيفة.