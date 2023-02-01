"باي بال" تنضم إلى ركب شركات التقنية الأمريكية التي تعاني اقتصاديًّا

وتنضم الشركة إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا التي أعلنت عن تسريح العمال في الأشهر الأخيرة؛ ففي وقت سابق من يناير الماضي، كشفت جوجل عن خطط لتسريح 12000 موظف، أو حوالى 6% من قوتها العاملة العالمية، وقبل ذلك قالت مايكروسوفت إنها ستلغي 10000 وظيفة.