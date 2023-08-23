"الأمن السيبراني" يحذّر من ثغرة أمنية بـ "كروم": عالية الخطورة

وأوصى المركز بتحديث المتصفح لنظام ماك ولينكس إلى نسخة (116.0.5845.110)، ومتصفح نظام ويندوز إلى نسخة (116.0.5845.110/.111)، ومتصفح نظام أندرويد إلى نسخة (Chrome 116 (116.0.5845.114، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه: