تقنية

"الأمن السيبراني" يحذّر من ثغرة أمنية بـ "كروم": عالية الخطورة

قال: تسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة وإعادة الاستخدام
"الأمن السيبراني" يحذّر من ثغرة أمنية بـ "كروم": عالية الخطورة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في متصفح كروم "Chrome".

ونشرت Google تحديثًات لمعالجة عددٍ من الثغرات لأنظمة ماك لينكس وويندوز ونظام أندرويد.

وقال المركز إن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ إعادة استخدام الذاكرة وتجاوز حدودها.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح لنظام ماك ولينكس إلى نسخة (116.0.5845.110)، ومتصفح نظام ويندوز إلى نسخة (116.0.5845.110/.111)، ومتصفح نظام أندرويد إلى نسخة (Chrome 116 (116.0.5845.114، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/chrome-desktop-stable-update.html

https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/chrome-for-android-update_22.html

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org