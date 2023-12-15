وضع جديد لهواتف "بيكسل" يحمي بيانات المستخدمين أثناء إصلاحه وميزة أخرى لتشخيص أعطال هاتفك

كشفت شركة "جوجل" عن إضافة ميزة جديدة لهواتف "بيكسل" الخاصة بها، مصممة للحفاظ على بيانات المستخدمين أثناء إصلاح الهواتف.
وتقول الشركة الأمريكية في بيانها: إن هذه الميزة الجديدة يمكنها منع أي فني من حذف بيانات المستخدم، وتمكنه من استعادتها أثناء عملية الإصلاح، كما أنها تحمي هذه البيانات من أعين المتطفلين المحتملة.
ويتوفر الوضع على أجهزة "بيكسل"، التي تعمل بأحدث تحديث لنظام Android 14 والتي تحتوي على مساحة تخزين احتياطية تبلغ 2 جيجابايت على الأقل.
ولتنشيط الميزة يمكن اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى الإعدادات.
- اضغط على أيقونة "النظام".
- اختر "وضع الإصلاح".
- اتبع المطالبات والخطوات لتفعيلها.
- يمكن اتباع نفس الخطوات لإيقاف تشغيل الميزة.
وتشير جوجل إلى أنه على الرغم من أن وضع الإصلاح يجب أن يحمي بياناتك، إلا أنه من المفيد دائمًا إجراء نسخ احتياطي لبياناتك إن أمكن قبل أي خدمة إصلاح.
وفي الوقت نفسه، طرحت جوجل تطبيقًا تشخيصيًا جديدًا يمكنك الوصول إليه من تطبيق الهاتف على جهاز "بيكسل"، يُقال إن هذا من شأنه أن يساعدك في الحصول على فكرة أفضل عن أي مشكلات يواجهها جهازك قبل الإصلاح والتحقق من أنه يعمل بشكل صحيح بمجرد استعادة هاتفك.
ولتشغيل ميزة "التشخيص" على هاتف "بيكسل"، تحتاج فقط إلى إدخال الكود التالي: #*#7287#*# في لوحة المفاتيح في تطبيق الهاتف.
وإلى جانب المساعدة في تزويد أي ورشة إصلاح احترافية بالأجزاء التي يحتاجها لإصلاح أجهزة "بيكسل"، وتتطلع جوجل إلى تسهيل الأمر على الأشخاص لمعالجة المشكلات المتعلقة بهواتفهم أيضًا.