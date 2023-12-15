وضع جديد لهواتف "بيكسل" يحمي بيانات المستخدمين أثناء إصلاحه وميزة أخرى لتشخيص أعطال هاتفك

وفي الوقت نفسه، طرحت جوجل تطبيقًا تشخيصيًا جديدًا يمكنك الوصول إليه من تطبيق الهاتف على جهاز "بيكسل"، يُقال إن هذا من شأنه أن يساعدك في الحصول على فكرة أفضل عن أي مشكلات يواجهها جهازك قبل الإصلاح والتحقق من أنه يعمل بشكل صحيح بمجرد استعادة هاتفك.