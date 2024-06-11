ماسك يُهدد بحظر دخول أجهزة "أبل" لشركاته بسبب شراكتها مع "أوبين إيه آي"

وأردف "ماسك" ساخرًا: "من الواضح أن شركة أبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية أوبين إيه آي لأمنك وخصوصيتك!".