"سامسونج" تسجل براءة اختراع لنظام كاميرا مزدوج للتعرف على الوجه

لا تكشف براءة الاختراع الكثير من التفاصيل، ومع ذلك، فإنها تعرض نموذجًا بالحجم الطبيعي لهاتف عادي ذي طراز "بلاطة" مع كاميرتين UDC - واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل.