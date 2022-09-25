"سامسونج" تسجل براءة اختراع لنظام كاميرا مزدوج للتعرف على الوجه

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة لنظام كاميرا مزدوج تحت الشاشة، للتعرف على الوجه.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن براءة اختراع سامسونج تعمل فكرتها على الحصول على صور متعددة للمستخدم من زاويتين لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للوجه بشكل أفضل، واستخدامها لأغراض المصادقة وفتح قفل الهاتف أو الجهاز.
المثير للاهتمام في براءة الاختراع الجديدة من سامسونج هو أن الكاميراتين سيكونان متباعدتين قدر الإمكان للحصول على زاويتين مختلفتين للمستخدم.
ويستلزم ذلك وضع كاميرا بالقرب من الجزء السفلي من الهاتف حول مكان وجود بصمات الأصابع الموجودة أسفل الشاشة الآن، وربما حتى دمج الاثنين في وحدة بصرية واحدة.
لا تكشف براءة الاختراع الكثير من التفاصيل، ومع ذلك، فإنها تعرض نموذجًا بالحجم الطبيعي لهاتف عادي ذي طراز "بلاطة" مع كاميرتين UDC - واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل.