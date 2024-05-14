ميزات جديدة لاكتشاف أدوات التعقب في إصدار "آي أو إس 17.5" على هواتف "آيفون"

طرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثها الجديد لنظام تشغيل "آي أو إس"، والذي يتضمن عددًا من الميزات؛ أبرزها إمكانية اكتشاف أدوات التعقب غير المرغوب فيها، بالإضافة لدعم تنزيلات التطبيقات المستندة على الويب في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت تقارير صحفية أن التحديث الجديد لهواتف "آيفون" يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة، والتي يأتي على رأسها دعمُ نظام التنبيه عبر أنظمة التشغيل لأجهزة تعقب البلوتوث غير المرغوب فيها، والتي عملت الشركة عليها مع جوجل.
أما الميزة الرئيسية الأخرى فهي توزيع التطبيقات على شبكة الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، رضوخًا للقوانين الأوروبية الجديدة المنظمة للأسواق الرقمية.
وسيحتاج المطورون على أجهزة "آيفون" الذين يريدون السماح للمستخدمين بتنزيل تطبيقات "آي أو إس" من مواقعهم على الويب، إلى الاشتراك في قواعد متجر التطبيقات الجديدة التي ستعني أنه يتعين عليهم دفع رسوم لكل مستخدم بعد الوصول إلى حد معين.
وسيحتاجون أيضًا إلى أن يكون لديهم حساب مطور في وضع جيد، وأن يكون لديهم تطبيق تم تثبيته على أكثر من مليون "آي أو إس" في الاتحاد الأوروبي في العام السابق.
ويتيح التحديث كذلك ميزة جديدة يطلق عليها "وضع الإصلاح"، والتي لن يحتاج خلالها مستخدمو "آيفون" إلى إيقاف تشغيل ميزة "العثور على الجهاز" عندما يرسلون هواتفهم لمراكز الصيانة.
ويظهر كذلك في التحديث بعض التغييرات في واجهة "أبل نيوز بلس"؛ حيث يحتوي التطبيق الآن على وضع غير متصل بالشبكة؛ لذا يمكنك استخدامه لمتابعة بعض القراءة أثناء وجودك على متن رحلة جوية ولا ترغب في الدفع مقابل خدمة الواي فاي، وستعمل كذلك علامة التبويب "موجز اليوم" و"الأخبار+" بدون اتصال بالإنترنت.