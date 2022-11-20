ردًّا على "تيك توك".. "يوتيوب" يختبر خاصية جديدة على "شورتس"

يأتي ذلك بعد شهور من إعلان يوتيوب عن طريقة جديدة، تُمَكّن صناع المحتوى من جني الأموال عبر مقاطع الفيديو القصيرة، التي استنسخها من "تيك توك" بعد نجاحها الكبير؛ مستحدثًا الإعلان على المقاطع القصيرة، ومانحًا المبدعين 45% من الإيرادات.