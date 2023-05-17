"ميتا" تبدأ علامات التوثيق مدفوعة الأجر لـ"فيسبوك وإنستجرام".. هذه تفاصيلها

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الخدمة حاليًا مقتصرة على المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا، وستكون مقابل 9.99 جنيهًا إسترلينيًّا شهريًّا.