"ميتا" تبدأ علامات التوثيق مدفوعة الأجر لـ"فيسبوك وإنستجرام".. هذه تفاصيلها

بدأت شركة "ميتا" الأمريكية خدمة منح علامات التوثيق والتحقق "الزرقاء" الشهيرة مدفوعة الأجر للحسابات على "فيسبوك وإنستجرام".
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الخدمة حاليًا مقتصرة على المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا، وستكون مقابل 9.99 جنيهًا إسترلينيًّا شهريًّا.
وتشترط "ميتا" ألا يقل عمر المشتركين في هذه الخدمة عن 18 عامًا، وأن يتقدموا ببطاقة هوية حكومية للحصول عليها.
ويُتوقع أن تتوسع ميتا في نطاق تطبيق هذه الخدمة في وقت لاحق.
وبجانب منحهم شارات التوثيق، تقول "ميتا" إن المشتركين في الخدمة سيحظوْن بمزيد من الحماية من إدارة فيسبوك وإنستجرام؛ لمنع أي عمليات اختراق لحساباتهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طبّق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التجربة في تويتر، بمنحه علامات التوثيق مدفوعة الأجر عبر "تويتر بلو" بدءًا من نوفمبر 2022.