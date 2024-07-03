"مايكروسوفت" تسمح لمستخدمي "ويندوز 11" بإدارة هواتفهم العاملة بنظام "أندرويد"

وسيمكن تنفيذ ذلك الأمر عبر أيقونة جديدة ستظهر في مساعد الذكاء الاصطناعي تحت اسم "رابط الهاتف"، وبعدها يمكن الحصول على كافة الرسائل وضبط كافة التنبيهات والحصول على مختلف المعلومات من هاتفك.