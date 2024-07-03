"مايكروسوفت" تسمح لمستخدمي "ويندوز 11" بإدارة هواتفهم العاملة بنظام "أندرويد"

طرحت شركةُ "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثًا لمساعدها العامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" يمنح مستخدمي "ويندوز 11" إمكانية إدارة هواتفهم العاملة بنظام "أندرويد" من خلال أجهزتهم المكتبية.
وأوضحت "مايكروسوفت" أنّ "كوبايلوت" سيسمح لأصحاب الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 14" فما أحدث بإدارة هواتفهم مباشرة عبر أي جهاز يعمل بنظام تشغيل "ويندوز 11".
وسيمكن تنفيذ ذلك الأمر عبر أيقونة جديدة ستظهر في مساعد الذكاء الاصطناعي تحت اسم "رابط الهاتف"، وبعدها يمكن الحصول على كافة الرسائل وضبط كافة التنبيهات والحصول على مختلف المعلومات من هاتفك.
ويمكن تنشيط هذه الخدمة عن طريق زيارة خدمة "كوبايلوت" عبر موقع "مايكروسوفت" الرسمي.
وتتيح تلك الخدمة إمكانية توصيل الهواتف بأجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن ستحتاج إلى تنزيل تطبيق ويندوز من "جوجل بلاي"، حتى يتيح تشغيل الهاتف عن بُعد.