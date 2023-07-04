"تويتر" تطلق نسخة جديدة من تطبيقها "تويت ديك" للناشرين وتُحَوّله إلى إصدار مدفوع الأجر

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر"، إطلاقها إصدارًا جديدًا من تطبيقها المخصص للناشرين "تويت ديك"، وإغلاق الإصدار القديم، وتحويله إلى نسخة مدفوعة الأجر ضمن خدمات "تويتر بلو".
وأوضحت "تويتر" أنها ستمنح المستخدمين 30 يومًا مجانيًّا لاكتشاف الإصدار الجديد من "تويت ديك" قبل مطالبتهم بدفع أجر مقابل التمتع بهذه الخدمة.
ووعدت تويتر مستخدميها بأن عمليات البحث والقوائم والأعمدة المحفوظة ستنتقل مباشرة إلى الإصدار الجديد من "تويت ديك".
وتقول تويتر إن الإصدار الجديد سيدعم خدمات "تويتر سبيسز" واستطلاعات الرأي، والميزات الأخرى التي كانت مفقودة في السابق، ولكن وظيفة "تيمز" المتاحة عبر "تويتر بلو" غير متاحة عليه حاليًا.
وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تطبيق هذا التغيير على جميع المستخدمين في أوائل أغسطس، أو ما إذا كان جميع المستخدمين سيحصلون على نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا من "تويت ديك" الجديد قبل مطالبتهم بالاشتراك.