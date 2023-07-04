"تويتر" تطلق نسخة جديدة من تطبيقها "تويت ديك" للناشرين وتُحَوّله إلى إصدار مدفوع الأجر

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تطبيق هذا التغيير على جميع المستخدمين في أوائل أغسطس، أو ما إذا كان جميع المستخدمين سيحصلون على نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا من "تويت ديك" الجديد قبل مطالبتهم بالاشتراك.