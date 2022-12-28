مجلس النواب الأمريكي يحظر "تيك توك" ويحذّر أعضاءه في رسالة شديدة اللهجة

حظر مجلس النواب الأمريكي التطبيق الصيني الشهير "تيك توك" من جميع الاجهزة الإلكترونية التي يديرها الأعضاء والعاملون في المجلس.
وحذّر كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، في رسالة شديدة اللهجة، جميع النواب والموظفين، وكل شخص له علاقة بالمجلس من استخدام تطبيق تيك توك أو التعامل معه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، مشيراً في التحذير إلى أنه عالي الخطورة بسبب الكشف عن عديدٍ من القضايا المتعلقة بالأمن الامريكي.
يأتي القرار الجديد في أعقاب سلسلة من التحركات من عدة ولايات لمنع الجهات الرسمية من استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية، إضافة إلى الأجهزة الخاصة للعاملين في مناصب ومواقع أمنية حسّاسة.
وحظرت حتى الأسبوع الجاري 19 ولاية التطبيق جزئياً على الأقل من الأجهزة التي تديرها الدولة بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق لتتبع الأمريكيين والحصول على بياناتهم.
وحمل قانون الإنفاق الشامل الذي تم تمريره الأسبوع الماضي لتمويل الحكومة الأمريكية حتى 30 سبتمبر 2023 ، بنداً مهماً لحظر التطبيق الصيني على الأجهزة المدارة فيدرالياً وسيصبح ساري المفعول بمجرد توقيع الرئيس جو بايدن؛ على التشريع ليصبح قانوناً الزامياً على جميع الجهات الحكومية والعاملين فيها.