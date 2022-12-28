مجلس النواب الأمريكي يحظر "تيك توك" ويحذّر أعضاءه في رسالة شديدة اللهجة

وحذّر كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، في رسالة شديدة اللهجة، جميع النواب والموظفين، وكل شخص له علاقة بالمجلس من استخدام تطبيق تيك توك أو التعامل معه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، مشيراً في التحذير إلى أنه عالي الخطورة بسبب الكشف عن عديدٍ من القضايا المتعلقة بالأمن الامريكي.