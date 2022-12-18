تسريبات: تويتر تجري حملة جديدة من عمليات التسريح لجزء من فريق بنيتها التحتية

كشف تقرير صحفي عالمي أن منصة التدوين المصغر "تويتر"، تخطط لحملة تسريح جديدة لموظفيها.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تويتر ستقوم بتسريح جزء من فريق "البنية التحتية" الخاص بها.
ولا يزال عدد من قامت تويتر بتسريحهم من القسم غير واضح، بسبب عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن، وعدم ردها على طلبات التعليق من الموقع.
لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكرت أن مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، أبلغ نيلسون أبرامسون، رئيس قسم البنية التحتية، أنه من بين عدد من الموظفين الآخرين رفيعي المستوى سيتم تسريحهم.
وبهذه الطريقة تم تقليص عدد موظفي تويتر بنحو 75% تقريبًا منذ سيطرة ماسك على تويتر أكتوبر الماضي.