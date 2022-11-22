تسريبات تويتر.. خدمة المكالمات ومميزات جديدة في الرسائل الخاصة العام المقبل

وأشار التقرير إلى أن هناك مناقشات بين المسؤولين في الشركة لإجراء بعض التغييرات في خدمة المساحات "spaces" إلا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الأفكار المطروحة في هذا الجانب، كما انه لم يتم تحديد موعد إجراء التغييرات التي يتوقع أن تتم في الربع الأول من العام المقبل.