تسريبات تويتر.. خدمة المكالمات ومميزات جديدة في الرسائل الخاصة العام المقبل

كشفت تسريبات من اجتماع للمسؤولين في شركة تويتر عن إجراء عدة تغييرات في منصة التواصل الاجتماعي من أبرزها إضافة مميزات في صندوق الرسائل الخاصة بجانب ميزة المكالمات.
وذكرت تقرير موقع "تكنول بلوغ" المتخصص في الأخبار التقنية، أن إيلون مسك المالك الجديد أبلغ المسؤولين في تويتر عن إضافة الاتصال الصوتي والمرئي وبتقنيات عالية بجانب مميزات في الرسائل الخاصة تساهم في تسهيل التواصل بين المستخدمين.
وأشار التقرير إلى أن هناك مناقشات بين المسؤولين في الشركة لإجراء بعض التغييرات في خدمة المساحات "spaces" إلا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الأفكار المطروحة في هذا الجانب، كما انه لم يتم تحديد موعد إجراء التغييرات التي يتوقع أن تتم في الربع الأول من العام المقبل.