"أبل" تعلن موعد إطلاق "آي أو إس 16" لكل هواتف "آيفون"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، موعد إطلاق نظام تشغيلها الأحدث "آي أو إس 16" لكل هواتف "آيفون" المتوافقة معه، بالإضافة لإطلاقها نظام تشغيل "ووتش أو إس 9" لساعات "أبل ووتش".
وأوضحت أبل في مؤتمرها الكبير، الذي كشفت فيه عن هواتف "آيفون 14" أن نظام تشغيل "آي أو إس 16" سيتم إطلاقه رسميًّا في 12 سبتمبر الجاري.
وسيتزامن إطلاق "آي أو إس 16" و"ووتش أو إس 9" مع طرح هواتف "آيفون 14" رسميًّا في الأسواق العالمية.
وتقدم أنظمة التشغيل الجديدة مزايا استثنائية، ولكن أبل أشارت إلى أنها أجّلت إطلاق إصدار "آي أو إس" الخاص بالحواسيب اللوحية؛ بسبب حاجته إلى المزيد من الإضافات؛ أبرزها ميزة "إدارة المهام المتعددة".
ومن المتوقع أن يتم إطلاق نظام تشغيل "أيباد أو إس 16" في أكتوبر المقبل، مع إطلاق التحديث الأول لنظام "آي أو إس 16".