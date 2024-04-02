"سامسونج" تعلن أن مساعدها الذكي سيحصل على تقنيات "الذكاء الاصطناعي التوليدي"

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أن مساعدها الذكي "بيكسباي" سيحصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قريبًا.
ورفض أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الكشفَ عن جدول زمني رسمي حاليًا لطرح هذه التقنيات.
ويُعَد مساعد سامسونج منتجًا أساسيًّا متاحًا لأجهزة التلفاز والأجهزة الرقمية؛ مما يعني أن الشركة المصنّعة الكورية تتطلع إلى تحسين برنامج الدردشة الآلي الخاص بها وتنفيذ حل عبر الأجهزة.
ويقدم "بيكسباي" كذلك على هواتف "جلاكسي" على مدار السنوات السبع الماضية، وظائف عديدة، مثل الترجمات المباشرة وتوصيات المطاعم.
ومع ذلك، اعتمد المساعد الصوتي على قيام المستخدمين بطرح الأسئلة وجلب الإجابات من الإنترنت بأوامر بسيطة، ولكن يبدو أن الشركة قررت أن تُمِده بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ حتى يتمكن من منافسة "شات جي بي تي" أو "جوجل جيمني".