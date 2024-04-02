"سامسونج" تعلن أن مساعدها الذكي سيحصل على تقنيات "الذكاء الاصطناعي التوليدي"

ومع ذلك، اعتمد المساعد الصوتي على قيام المستخدمين بطرح الأسئلة وجلب الإجابات من الإنترنت بأوامر بسيطة، ولكن يبدو أن الشركة قررت أن تُمِده بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ حتى يتمكن من منافسة "شات جي بي تي" أو "جوجل جيمني".