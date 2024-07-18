عدد الرموز التعبيرية سيرتفع إلى 3.790 في عام 2025

ويتم إصدار مجموعات جديدة من الرموز التعبيرية كل عام بواسطة اتحاد يونيكود (Unicode)؛ لكن هذه الإصدارات تصبح أقل سنويًّا مع مرور الوقت، رغم أن الرموز التعبيرية التي تم ابتكارها في التسعينيات باتت جزءًا أساسيًّا من الاتصالات الإلكترونية، ويفضل الناس استخدامها من جميع الأعمار حول العالم.