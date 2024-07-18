عدد الرموز التعبيرية سيرتفع إلى 3.790 في عام 2025

سيصل عدد الرموز التعبيرية (الإيموجي) حول العالم إلى 3.790؛ وذلك عند دخول 8 رموز جديدة سيتم إطلاقها بحلول عام 2025، وهو أقل عدد يتم إنشاؤه منذ أكثر من 10 سنوات.
ويتم إصدار مجموعات جديدة من الرموز التعبيرية كل عام بواسطة اتحاد يونيكود (Unicode)؛ لكن هذه الإصدارات تصبح أقل سنويًّا مع مرور الوقت، رغم أن الرموز التعبيرية التي تم ابتكارها في التسعينيات باتت جزءًا أساسيًّا من الاتصالات الإلكترونية، ويفضل الناس استخدامها من جميع الأعمار حول العالم.
وفي عام 2022، تم إطلاق 112 رمزًا جديدًا، لكن هذا العدد انخفض إلى 31 في 2023، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 118 في 2024 بفضل الرموز التي تتيح للمستخدمين اختيار ألوان البشرة المختلفة لأعراق مختلفة.
وتشمل الرموز الجديدة المقترحة لعام 2025: الشمندر، المجرفة، وعلم جزيرة سارك البريطانية؛ مما يُظهر أن مبتكري الرموز التعبيرية بدأت أفكارهم تنفد؛ على الرغم من قبولهم لاقتراحات من الجمهور، وقد أوصى اتحاد يونيكود بإصدار هذه الرموز، ولكن القرار النهائي لا يزال قيد الانتظار.