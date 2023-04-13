تصاعد لحملة وسائل الإعلام على "تويتر".. قرار خطير من الإذاعة الوطنية الأمريكية

وكان مالك تويتر، إيلون ماسك، قد أعلن في حوار سابق عن موافقته على تغيير ملصق "ممولة من الحكومة" من هيئة الإذاعة الوطنية "بي بي سي"؛ لأنه يريد أن تكون الملصقات صادقة ودقيقة، ولكن لم يشر إلى باقي المحطات مثل "إن بي آر".