تصاعد لحملة وسائل الإعلام على "تويتر".. قرار خطير من الإذاعة الوطنية الأمريكية

تصاعدت بشدةٍ حملةُ وسائل الإعلام من مختلف دول العالم على منصة التدوين المصغر "تويتر"، بسبب النزاع حول ملصق "ممولة من الحكومة"، الذي وُسمت به عدد من الوسائل.
واتخذت لذلك "الإذاعة الوطنية الأمريكية" (إن بي آر)، قرارًا خطيرًا بالانسحاب كليًّا من المنصة؛ بسبب قرارها عدم حذف ملصق "ممولة من الحكومة".
وتُجادل وسائل إعلام عديدة من بينها "الإذاعة الوطنية الأمريكية" و"بي بي سي" و"دويتشه فيله" و"فرانس 24"، تويتر في قرارها وضع ملصق "ممولة من الحكومة"؛ لأنها رغم أنها تحظى بتمويل حكومي، لكنها تعمل بصورة مستقلة وبقوانين مستقلة عن الحكومات.
وقالت "إن بي آر": إن قرار تويتر هذا يقوض مصداقيتها؛ خاصة وأن التمويل الحكومي بالنسبة لها أقل من 1% من ميزانيتها، مضيفة: "هذه الإجراءات تقوض مصداقيتنا من خلال الإيحاء الكاذب بأننا لسنا مستقلين من الناحية التحريرية".
وأردفت: "نحن لا نضع صحافتنا على منصات أظهرت اهتمامًا بتقويض مصداقيتنا وفهم الجمهور لاستقلالنا التحريري".
وكان مالك تويتر، إيلون ماسك، قد أعلن في حوار سابق عن موافقته على تغيير ملصق "ممولة من الحكومة" من هيئة الإذاعة الوطنية "بي بي سي"؛ لأنه يريد أن تكون الملصقات صادقة ودقيقة، ولكن لم يشر إلى باقي المحطات مثل "إن بي آر".