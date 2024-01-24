"شاومي" تستعدُّ لإطلاق إصدار جديد من حواسيبها اللوحية الشهر المقبل

تستعدّ شركة "شاومي" الصينية الرائدة لإطلاق إصدار جديد من حواسيبها اللوحية المدعومة بمعالجات قوية، خلال الشهر المقبل.
وكشفت مصادر داخل الشركة أن "شاومي" تستعدّ لإطلاق "باد 7" خلال شهر فبراير المقبل، والذي ستدعمه بمعالجات "سنابدراجون 8 الجيل الثالث" فائقة السرعة.
وسيأتي لوحي "شاومي باد 7" بقدرة شحن سريعة بقوة "100" واط، فيما سيزود إصدار "شاومي باد 7 برو" بشاشة "أوليد" ستكون الأولى من نوعها في إصدارات الشركة الصينية، في حين ستأتي باقي الإصدارات بشاشة "إل سي دي" المعتادة.
ولم تكشف المصادرُ السعرَ المتوقّع أن يتم طرح الحاسب اللوحي الجديد به، ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.