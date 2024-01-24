"شاومي" تستعدُّ لإطلاق إصدار جديد من حواسيبها اللوحية الشهر المقبل

وسيأتي لوحي "شاومي باد 7" بقدرة شحن سريعة بقوة "100" واط، فيما سيزود إصدار "شاومي باد 7 برو" بشاشة "أوليد" ستكون الأولى من نوعها في إصدارات الشركة الصينية، في حين ستأتي باقي الإصدارات بشاشة "إل سي دي" المعتادة.