"ماسك" لن يتمكن من "التغريد" بحرّية على "تويتر" بعد الآن

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن محكمة استئناف فيدرالية في مانهاتن، رفضت طعنًا في حكم يقضي بضرورة حصوله على موافقة من محامٍ في أي تغريدات مرتبطة بشركة "تسلا" الأمريكية المملوكة له أيضًا.