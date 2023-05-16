"ماسك" لن يتمكن من "التغريد" بحرّية على "تويتر" بعد الآن

فشل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في محاولته الأخيرة للطعن على حُكم يمنعه من "التغريد" بحرّية على منصة التدوين المصغر "تويتر" المملوكة له.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن محكمة استئناف فيدرالية في مانهاتن، رفضت طعنًا في حكم يقضي بضرورة حصوله على موافقة من محامٍ في أي تغريدات مرتبطة بشركة "تسلا" الأمريكية المملوكة له أيضًا.
ويأتي هذا الحكم بسبب تغريدة سابقة لـ"ماسك" أحدثت هزة في أسواق المال والبورصات الأمريكية؛ ولكن "ماسك" وصف الحُكم بأنه "غير عادل" وأراد أن تكون له الحرية للتغريد بدون قيود أو مراقبة قانونية.
وزعم "ماسك" في دعواه أنه تم الضغط عليه لإبرام الصفقة التي قيدت حريته في التغريد؛ مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية انتهكت حقوق حرية التعبير.