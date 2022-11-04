موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك لخطته في فصل 3700 موظف

وكانت الشركة قد ذكرت في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى الموظفين، أنها تعتزم البدء بتقليص عدد الموظفين اعتباراً من اليوم الجمعة، حيث يخطط ماسك لتسريح نصف القوة العاملة، وتنفيذ خطط لخفض التكاليف في المنصة التي تم الحصول عليها مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضي، حسبما قال أشخاصٌ مطلعون على الأمر.