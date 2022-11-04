موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك لخطته في فصل 3700 موظف

ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن عدداً كبيراً من موظفي شركة "تويتر" تقدّموا بدعوى قضائية ضد المالك الجديد إيلون ماسك؛ بسبب خطته لفصل 3700 موظف من الشركة.
وجاء في ملف الشكوى التي تمّ رفعها أمس الخميس، في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، أن المالك الجديد للشركة يقوم بفصل الموظفين دون إشعارٍ كافٍ، في انتهاكٍ للقانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا.
وكانت الشركة قد ذكرت في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى الموظفين، أنها تعتزم البدء بتقليص عدد الموظفين اعتباراً من اليوم الجمعة، حيث يخطط ماسك لتسريح نصف القوة العاملة، وتنفيذ خطط لخفض التكاليف في المنصة التي تم الحصول عليها مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضي، حسبما قال أشخاصٌ مطلعون على الأمر.
ويفرض قانون تعديل وإخطار إعادة تدريب العمال الفيدرالي قيوداً على الشركات الكبيرة تمنعها من اللجوء إلى التسريح الجماعي للعمال دون إخطار مسبق قبل 60 يوماً على الأقل من موعد التسريح من العمل.