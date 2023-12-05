رسمياً.. الكشف عن أول عرض ترويجي للعبة "GTA 6"
أطلقت شركة "روكستار" أول مقطع دعائي رسمي للعبتها الشهيرة "GTA 6" ضمن سلسلة "Grand Theft Auto"، بعد تسريبات عديدة وانتظار كبير من عشاق اللعبة.
ويقدم المقطع الدعائي لمحة عن مدينة فايس المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية.
ويتوقع أن يتم إطلاق الإصدار رسمياً من اللعبة خلال عام 2025، وتسريبات عديدة يتم ترويجها منذ فترة حول الإصدار، ويُوصف بأنه سيكون واحداً من أكبر التعديلات في مجال الألعاب.
وسيكون الإصدار السادس هو تكملة للعبة GTA V، التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2013، التي أصبحت ثاني أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق، بعد لعبة "ماينكرافت" الشهيرة.
كانت هناك شائعات وتسريبات لا نهاية لها على مدار العقد الماضي حول هذا الإصدار.
كان مجرد التأكيد على وصول مقطع دعائي -إعلان عن إعلان، إذا صح التعبير- كافياً لإثارة عناوين الأخبار العالمية في نوفمبر، حيث سعى المشجعون اليائسون للحصول على أي معلومات حول اللعبة الجديدة.
ويُظهر المقطع الدعائي أشخاصاً يتسابقون بالسيارات، وأشخاصاً يحتفلون على متن قوارب، ورجلاً يسحب تمساحاً من حوض السباحة، كل ذلك على أنغام موسيقى أمريكانا لأغنية "الحب طريق طويل" لتوم بيتي.
ويفسر رئيس شركة "نيتوورك إن" الإعلامية للألعاب، جيمس بينز، سبب تأخر إطلاق الإصدار السادس من اللعبة، بقوله: "يرجع هذا إلى النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الخامس، حيث بيع أكثر من 190 مليون نسخة حول العالم".
وتابع "إنها واحدة من أكبر الألعاب في العالم، ويبدو أن الإصدار الجديد سيكون ملحمياً، لأنه أنفق عليه حتى الآن أكثر من مليار دولار".