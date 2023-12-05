رسمياً.. الكشف عن أول عرض ترويجي للعبة "GTA 6"

وسيكون الإصدار السادس هو تكملة للعبة GTA V، التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2013، التي أصبحت ثاني أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق، بعد لعبة "ماينكرافت" الشهيرة.