خلال الأسابيع المقبلة.. "واتساب" يضيف ميزة استخدام الحساب الواحد على هواتف متعددة

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب"، أنه بصدد طرح ميزة جديدة لتحسين الخصائص التي تدعم تعدد الأجهزة بشكل أكبر من خلال توفير القدرة على استخدام الحساب الواحد في واتساب على عدة هواتف.
وأوضح واتساب في مدونته، أن هذه الخاصية مطلوبة بشدة من المستخدمين، حيث يمكنك من خلالها الآن ربط هاتف واحد بأربعة أجهزة إضافية بحد أقصى، مثلما يحدث عند ربط واتساب في متصفحات الويب، والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، حيث يتصل كل هاتف مرتبط بواتساب بشكل مستقل، ويمكن المستخدم استئناف دردشاته من حيث توقف، في حين إبقاء المستخدم جهازه الأساسي غير نشط لـ(14) يوماً فأكثر فسيتم تسجيل خروجه تلقائياً من جميع الأجهزة المصاحبة.
وأضافت مدونة واتساب، بأن طرح هذا التحديث بدأ فعلياً للمستخدمين على مستوى العالم وسيكون متوفراً للجميع خلال الأسابيع القادمة، إلى جانب - خلال الأسابيع القادمة - طريقة بديلة وأكثر سهولة لربط الأجهزة المصاحبة، حيث يمكن الآن إدخال رقم الهاتف في واتساب ويب لتلقي كود لمرة واحدة واستخدامه على الهاتف لإتمام عملية ربط الأجهزة بدلاً من الاضطرار إلى مسح الرمز المربّع.