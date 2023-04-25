خلال الأسابيع المقبلة.. "واتساب" يضيف ميزة استخدام الحساب الواحد على هواتف متعددة

وأوضح واتساب في مدونته، أن هذه الخاصية مطلوبة بشدة من المستخدمين، حيث يمكنك من خلالها الآن ربط هاتف واحد بأربعة أجهزة إضافية بحد أقصى، مثلما يحدث عند ربط واتساب في متصفحات الويب، والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، حيث يتصل كل هاتف مرتبط بواتساب بشكل مستقل، ويمكن المستخدم استئناف دردشاته من حيث توقف، في حين إبقاء المستخدم جهازه الأساسي غير نشط لـ(14) يوماً فأكثر فسيتم تسجيل خروجه تلقائياً من جميع الأجهزة المصاحبة.