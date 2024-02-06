"جوجل" تطرح تحديثًا لنظام "أندرويد".. تعرف على أبرز الهواتف المؤهلة وما يقدمه التحديث

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن طرحها تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها، لأوّل مرة منذ فترة طويلة.
وكانت "جوجل" قد توقّفت رسميًّا عن الالتزام بطرح تحديثات "أندرويد" في أول اثنين من كل شهر منذ العام الماضي؛ لتبدأ العام الجديد مع الالتزام بهذا الجدول.
وأوضحت "جوجل" أن تحديث "أندرويد" سيصل أولًا إلى هواتف "بيكسل"، ثمّ سيتمّ تعميمه على باقي الهواتف العاملة بنظام التشغيل.
وستتلقّى الهواتفُ المؤهّلة لهذا التحديث إخطارًا عبر هواتفهم، بضرورة تحديث نظام التشغيل، ولكن قد يستغرق عدة أيام لحين يصل إلى كل الأجهزة.
ويقدم التحديث تحسينات عام لاستقرار النظام والأداء، كما يقدّم كذلك تحسينات في كاميرا هاتفي "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو".
ويصلح التحديث أيضًا تلف الشاشة في ظروف معينة على هاتفي "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو"، ويصلح مشكلة الشاشة الخارجية في هاتف "بيكسل فولد" القابل للطي.
ويصلح تحديث "أندرويد"، كذلك، مشكلات الاستقرار والأداء مع "تطبيقات معينة تابعة لجهات خارجية" على جميع الأجهزة.