جوجل تعلن عن وصول ميزات جديدة إلى عدد من تطبيقاتها... "مطبخ الإيموجي" و"الشرح الصوتي" أبرزها
أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن وصول ميزات جديدة مميزة إلى عدد من تطبيقاتها الشهيرة، مثل "جي بورد" و"نير شير" و"مييت" و"وير أو إس".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن أبرز هذه الميزات هي تقنية "إيموجيفاي"، التي تسمح بإرسال الرموز التعبيرية بصورة سريعة خلال كتابة أي رسالة.
ووفرت "جوجل" أيضًا تقنية جديدة أطلقت عليها اسم "إيموجي كيتشن" (مطبخ الإيموجي)، التي تتيح دمج رموز تعبيرية معًا، لإنشاء رموز جديدة، وإضافتها إلى نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بك.
ويحصل كذلك تطبيق "جوجل ميت" على ميزة مشاركة مباشرة جديدة، تتيح لك مشاهدة الألعاب وتشغيلها معًا في مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى تثبيت مشاركين محددين في مكالمة "جوج ميت" التي تختارها.
أتاحت جوجل كذلك ميزتين جديدتين لإمكانية التواصل على أندرويد لضعاف السمع أو البصر، إحداهما تسمى إشعارات الصوت المخصصة وعند تمكينه يسمع أصواتًا معينة ويبلغ المستخدم عن طريق الاهتزاز أو وميض الضوء أو إشعار على الساعة الذكية، ويعرفك مثلاً صوت المياه الجارية أو بكاء الأطفال أو نباح الكلاب أو جهاز إنذار الدخان.
أما الميزة الثانية فهي توفير "جوجل تي في" تقنية جديدة لتشغيل أفلام مخصصة لضعاف البصر أو ضعاف السمع.