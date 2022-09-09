جوجل تعلن عن وصول ميزات جديدة إلى عدد من تطبيقاتها... "مطبخ الإيموجي" و"الشرح الصوتي" أبرزها

أتاحت جوجل كذلك ميزتين جديدتين لإمكانية التواصل على أندرويد لضعاف السمع أو البصر، إحداهما تسمى إشعارات الصوت المخصصة وعند تمكينه يسمع أصواتًا معينة ويبلغ المستخدم عن طريق الاهتزاز أو وميض الضوء أو إشعار على الساعة الذكية، ويعرفك مثلاً صوت المياه الجارية أو بكاء الأطفال أو نباح الكلاب أو جهاز إنذار الدخان.