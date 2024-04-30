تسريبات تكشف معلومات جديدة عن قلم "أبل" الذكي الجديد

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، معلومات جديدة حول قلم "أبل بينسل" الذكي الجديد الذي تنوي الشركة الكشف عنه مطلع شهر مايو المقبل.
وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن قلم "أبل بينسل" الجديد سيتضمن ردود فعل لمسية مدمجة جديدة كليًّا، قادرة على جعل تجربة الكتابة أكثر طبيعية.
وتشير التقارير إلى أن القلم سيتضمن أيضًا آليات جديدة للضغط؛ حيث يُتوقع أن يتم إقران إيماءة النقر المزدوج، وطرق جديدة مختلفة ليتفاعل من خلالها مستخدمو حواسيب "آيباد" اللوحية مع أجهزتهم.
وتقول المصادر إن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو إمكانية عمل "أبل بينسل" بصورة سهلة مع سماعات الواقع الافتراضي "فيجن برو"، دون أن تحدد المصادر كيف سيمكن تحقيق ذلك والهدف منه.
ومن المتوقع إطلاق "أبل بينسل" رسميًّا يوم 7 مايو في مؤتمر صحفي عالمي بجانب الإصدارات الجديدة من حواسيب "آيباد برو" و"آيباد آير".