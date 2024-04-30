تسريبات تكشف معلومات جديدة عن قلم "أبل" الذكي الجديد

وتشير التقارير إلى أن القلم سيتضمن أيضًا آليات جديدة للضغط؛ حيث يُتوقع أن يتم إقران إيماءة النقر المزدوج، وطرق جديدة مختلفة ليتفاعل من خلالها مستخدمو حواسيب "آيباد" اللوحية مع أجهزتهم.