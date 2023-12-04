"سامسونج" تكشف تفاصيل ميزة "الإيماءات" الخاصة بساعات "جلاكسي ووتش"

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تفاصيل ميزة "الإيماءات" الخاصة بساعات "جلاكسي ووتش" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت سامسونج في بيان رسمي: إن إطلاقها هذه الميزة يأتي تذكيرًا بأن ساعات "جلاكسي ووتش" مناسِبة للجميع بفضل ميزة "الإيماءات".
وتعمل هذه الميزة على تحسين إمكانية الوصول، وتسمح لك بالتنقل دون الحاجة إلى لمس الشاشة أو الإطار الدوار (أو الإطار الافتراضي) على الإطلاق.
ويمكنك تمكين ميزة Universal Gestures في قائمة الإعدادات ضمن القائمة الفرعية لإمكانية الوصول.
والإيماءتان الرئيسيتان هما "صنع قبضة" و"القرص"؛ حيث يقوم الخيار الأول بتحديد عنصر أثناء عمل القبضة مرتين، أو فتح قائمة الإجراء، أو تنشيط الإيماءات العامة.
وينتقل الضغط بين الإصبعين إلى العنصر المميز التالي بينما يعود الضغط المزدوج لتمييز العنصر السابق.
وتعرض قائمة الإجراءات إجراءاتٍ مختلفة متاحة اعتمادًا على التطبيق أو القائمة النشطة؛ مما يجعل هذه الإيماءات أنيقة جدًّا، وحتى الأشخاص من غير ذوي الإعاقة قد يجدونها مفيدة.