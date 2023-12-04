"سامسونج" تكشف تفاصيل ميزة "الإيماءات" الخاصة بساعات "جلاكسي ووتش"

وتعرض قائمة الإجراءات إجراءاتٍ مختلفة متاحة اعتمادًا على التطبيق أو القائمة النشطة؛ مما يجعل هذه الإيماءات أنيقة جدًّا، وحتى الأشخاص من غير ذوي الإعاقة قد يجدونها مفيدة.