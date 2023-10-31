ماذا تقدم معالجات "إم 3" الجديدة التي كشفت "أبل" عنها النقاب؟

ويوجد أيضًا تخزين مؤقت ديناميكي على شريحة "إم 3"، والذي يخصص الذاكرة التي تحتاجها وحدة معالجة الرسوميات بالضبط. وقالت شركة "أبل" إن هذه المعالجات هي الأولى من نوعها في الصناعة، وسيحبها المطورون؛ حيث لا يتعين عليهم البناء عليه، إنه تقدم شفاف وتلقائي.