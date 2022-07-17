هاتف HUAWEI Mate Xs 2 الجديد الهاتف المثالي القابل للطي: خفة فائقة ومسطح لدرجة مذهلة ومتين جدًا

لقد كنا نتحدث عن الهواتف القابلة للطي لسنوات عديدة حتى الآن، ولكن الآن فقط أصبحت الهواتف القابلة للطي واقعية. كانت هناك عقبات لا حصر لها، ولكن الهواتف القابلة للطي وصلت في نهاية المطاف إلى الأسواق في أواخر عام 2019.