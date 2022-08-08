لمنافسة التطبيقات الأخرى.. "واتساب" يضيف مزايا جديدة

وسيظهر للمستخدمين في خانة "معلومات المجموعة"، خيار "شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة"، وتسهيلاً للأمر؛ سيكون هناك مربع منفصل للبحث في الأعضاء المحظورين في المجموعة، وهذا مفيد في المجموعات الكبيرة الخاصة بالأعمال التي تستعمل "واتساب" للتواصل مع الزبائن.