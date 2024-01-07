البدء في طرح الهاتف المخصص للألعاب "نوبيا ريد ماجيك 9 برو" في الأسواق العالمية

وبات الهاتف المرتقب لعشاق الألعاب متاحًا للشراء عبر موقع "نوبيا" العالمي، وسيأتي هاتف "ريد ماجيك 9 برو" بـ3 إصدارات وهي "سلييت" و"سايكلون" و"سنوفول" بسعر يبدأ من 649 دولارًا للإصدار ذي ذاكرة الوصول العشوائي "رام" سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.