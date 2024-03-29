تطبيق جديد من "أمازون" لـ "قراءة الكف".. كيف يعمل؟

وتقول "أمازون" إنه كانت هناك مخاوف واضحة تتعلق بالخصوصية، لكنها غير متوافرة في هذه التقنية، حيث يمكن تغيير كلمات المرور، ولكن لا يمكن تغيير راحة اليد.