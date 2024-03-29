تطبيق جديد من "أمازون" لـ "قراءة الكف".. كيف يعمل؟
أعلنت شركة أمازون، إطلاقها تطبيقاً جديداً يتيح لأول مرة إمكانية "قراءة الكف" عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال: ماذا سيفعل هذا التطبيق وما استخداماته؟
وأوضحت "أمازون" أن التطبيق سيتيح للمشتركين خدمة التعرُّف على راحة اليد؛ ليصبح "كف اليد" بمنزلة بطاقة ائتمانية خاصة بالشخص.
ويستخدم التطبيق كاميرا الهاتف الذكي لالتقاط صورة لبصمة راحة اليد لإنشاء حساب، وبمجرد التسجيل، يمكنك الدفع مقابل الأشياء باستخدام يدك فقط، مما ينهي طغيان الاضطرار إلى حمل هاتف ذكي أو نقود أو بطاقة بلاستيكية مرهقة.
وتستخدم التقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل بنية وريد راحة اليد، وتحويل البيانات إلى "تمثيل رقمي متجه فريد" يتم التعرُّف عليه بوساطة آلات المسح في مواقع البيع بالتجزئة.
ولكن سيتعيّن عليك إضافة طريقة دفع داخل التطبيق للبدء، وتحميل صورة لبطاقة هويتك بغرض التحقّق من العمر.
وأطلقت "أمازون" التطبيق على نظامَي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد".
وأشارت "أمازون" إلى أنه يمكن استخدام التطبيق أيضا كأداة للتحقّق من العمر، وكوسيلة للدخول إلى الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية دون الحاجة إلى إحضار تذكرة.
وتقول "أمازون" إنه كانت هناك مخاوف واضحة تتعلق بالخصوصية، لكنها غير متوافرة في هذه التقنية، حيث يمكن تغيير كلمات المرور، ولكن لا يمكن تغيير راحة اليد.
وتؤكد "أمازون" أن جميع صور "كفوف اليد" التي تم تحميلها "يتم تشفيرها وإرسالها إلى مجال Amazon One الآمن".
وتوضح الشركة أيضاً أن التطبيق "يتضمن طبقات إضافية للكشف عن الانتحال"، مشيرة إلى أنه لا يمكن حفظ أو تنزيل صور راحة اليد على الهاتف نفسه.