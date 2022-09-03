التفاصيل الكاملة لثورة "تعديل التغريدات" التي أعلنت عنها تويتر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالأنباء التي أعلنت عنها منصة التدوين المشفر الأشهر "تويتر" بنيّتها إدخال ميزة "تعديل التغريدات"، ولكن تساؤلات عديدة لا تزال عالقة بشأن تفاصيل هذه الثورة الجديدة.
ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرًا حول تفاصيل ميزة "تعديل التغريدات"، مشيرة إلى أنه متوقع أن يتم إطلاقه على نطاق أوسع نهاية هذا الشهر.
ولكن أوضح الموقع أن هذه الخدمة ستكون متاحة أولًا لعملاء "تويتر بلو" مدفوعة الأجر بمقابل مادي يصل إلى 4.99 دولار أمريكي.
متى يصل؟
وأشارت "تويتر" إلى أن زر تعديل التغريدات سيصل تدريجيًّا إلى كل بلد؛ حيث سيخضع في البداية فيها مجموعة صغيرة للاختبار، ثم يتم توسيع الدائرة تدريجيًّا.
وترجع تويتر هذه الأمر لأنها تولي اهتمامًا بالغًا بكيفية تأثير الميزة على الطريقة التي يقرأ بها الأشخاص ويكتبون ويتفاعلون مع التغريدات.
كما أنها تسعى لرصد المشاكل التقنية التي قد تطرأ على تشغيل "تعديل التغريدات" في المناطق الخاضعة للاختبار.
توقيت التعديل
ذكرت مصادر أن تويتر ستقصر تعديل التغريدات لأكثر من مرة، ولكن بشرط ألا يمر أكثر من 30 دقيقة على نشر التغريدة.
وذلك لأن تويتر تسعى من خلال خاصية تعديل التغريدات لإصلاح الأخطاء الإملائية أو إضافة العلامات الفائتة، وغير ذلك.
تساؤلات
لكن لا يزال هناك بعض التساؤلات التي لم تُجِبْ عنها تويتر حتى الآن، مثلًا: "هل ستتم إزالة الإعجابات أو إعادة التغريد" بعد تعديل التغريدة؟
قال أحد المستخدمين: "قد لا تعجبني التغريدة بعد تعديلها، فهل سيتم تغيير التفاعل بعد تعديل التغريدة؟ على إدارة تويتر أن تجيبنا".
وذكرت تويتر أنها سترسل إشعارات للمستخدمين بأن التغريدة التي أعجبتهم أو أعادوا تغريدات تم تعديلها؛ حتى يتسنّى لهم تعديل التفاعل الخاص بهم معها.