التفاصيل الكاملة لثورة "تعديل التغريدات" التي أعلنت عنها تويتر

تساؤلات

لكن لا يزال هناك بعض التساؤلات التي لم تُجِبْ عنها تويتر حتى الآن، مثلًا: "هل ستتم إزالة الإعجابات أو إعادة التغريد" بعد تعديل التغريدة؟